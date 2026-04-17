Diócesis de Canarias destaca que el Papa sigue dispuesto a defender la vida en defensa de paz ante los ataques de Trump

El obispo de Canarias, José Mazuelos. - JAVIER ARMEAN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha destacado este viernes que el Papa León XIV sigue dispuesto a continuar defendiendo la vida en defensa de la paz a pesar de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mazuelos, que ha sido preguntado por ello en una rueda de prensa en la que se presentaba la oficina de información por la visita del Papa a Las Palmas de Gran Canaria, afirmó no querer entrar a valorar esa cuestión porque lo que le interesa, valora y le da alegría, es que "el Santo Padre esté dispuesto a seguir defendiendo la vida de toda persona en defensa de la paz y los valores evangélicos".

En este sentido, aseguró que le "enorgullece" ver que el Papá "tiene unos valores" independientemente de lo que "le digan y de lo que le hagan, ahí está".