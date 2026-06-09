Diócesis de Canarias dice que la celebración de la Misa en Estadio de Gran Canaria se mantiene según lo previsto

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Canarias ha señalado este martes que la celebración de la Misa en el Estadio de Gran Canaria por parte del Papa León XIV este jueves, 11 de junio, "no ha sufrido ninguna modificación y se mantiene exactamente según lo previsto", dando comienzo a las 18.30 horas.

En un comunicado, la Diócesis de Canarias ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad a toda" la población ante "informaciones publicadas en las últimas horas que apuntaban a un supuesto cambio de horario".

Además ha querido agradecer la "colaboración y comprensión de los miles de fieles" que participarán en este acontecimiento histórico, al tiempo que ha invitado a todos a "seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales de la organización".

Por otro lado, desde la Diócesis de Canarias también se ha mostrado "su satisfacción por el buen ritmo" al que avanzan los trabajos de preparación del Estadio de Gran Canaria, donde el Papa presidirá la celebración eucarística.

En estos días, indica, continúan desarrollándose las labores de instalación del altar y su carpa, así como el montaje de las pantallas gigantes, los sistemas de sonido, los espacios destinados a los medios de comunicación, la zona de acogida o fan zone, así como el resto de infraestructuras necesarias para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

Finalmente la Diócesis de Canarias ha invitado a la población a continuar retirando las entradas para participar en la Misa presidida por el Papa León XIV y disfrutar también de los actos de animación y acogida previstos en el Anexo del Estadio de Gran Canaria.

La organización recuerda que, además de la entrada, "es imprescindible" retirar la pulsera acreditativa, ya que será el elemento que permitirá el acceso al recinto el día de la celebración. Por ello, se anima a los asistentes a completar este proceso.