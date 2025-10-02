La Diputada del Común pide convocar el concurso de traslado para los médicos canarios pendientes de estabilización

El colectivo de profesionales de Familia y Pediatras de Atención Primaria denuncia que los médicos de la estabilización en breve van a ser fijos y van a ocupar unas plazas que no se les han ofertado a ello

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha mostrado este jueves su "preocupación" ante los exámenes que comenzaron este lunes ante el proceso extraordinario de oferta pública de empleo para la estabilización del personal sanitario en el archipiélago. Padrón, que ha recogido la preocupación del colectivo, considera necesario que se convoque ese concurso de traslados para los médicos con oposición y que llevan en su plaza "muchísimo tiempo".

La fase de concurso-oposición de estabilización sanitaria del Servicio Canario de Salud se prolongará hasta el próximo 5 de octubre, un proceso de estabilización al que se presentaron más de 160.000 solicitudes para unas 12.000 plazas. Sin embargo, desde el colectiv denuncian que los médicos de la estabilización en breve "van a ser fijos y van a ocupar unas plazas que no se les han ofertado a ellos mediante el concurso de traslados".

De este modo, la Diputada del Común, que atendió al colectivo junto a su equipo asesor en julio, considera "necesario" que se convoque ese concurso de traslados para los médicos que ya sacaron oposición y plaza.

"Hay que tener en cuenta la importante función que ejercen los médicos y pediatras de atención primaria, y nos han denunciado y destacado la sobrecarga asistencial, la falta de recursos humanos y la excesiva burocratización a las que están sometidos desde hace años", ha añadido Padrón en una nota de prensa difundida por la institución.

Recuerda que la OPE de estabilización está motivada por el mandato europeo dado a las administraciones públicas españolas para terminar de una vez con los interinos que se han eternizado en las mismas. Sin embargo, añade, desde el colectivo de profesionales de Familia y Pediatras de Atención Primaria entienden que no cuentan mismas oportunidades, ya que acudieron a la OPE de 2007 para acceder a unas plazas que se firmaron en 2018.

"No se puede seguir ignorando a un colectivo de médicos de Atención Primaria y de Familia que lleva más de 15 y 20 años trabajando en su plaza, con su vida establecida en el lugar donde ejercen y con una cartera de pacientes a los que conocen en profundidad, incluidos enfermos crónicos que no deberían estar relatando sus dolencias cada vez que acuden al centro de salud", ha añadido Lola Padrón.

ESTABILIDAD A PERSONAL DE ANTIGÜEDAD

La Diputada del Común ha dicho que estos profesionales, que sostienen la atención sanitaria de la población, se ven ahora "amenazados" con ser desplazados tras la OPE en curso, cuando "lo justo" sería que, antes de ofertar las plazas a nuevos aspirantes, se reconociera la estabilidad de quienes llevan décadas a este servicio.

"Tratar bien a los médicos canarios significa atender sus demandas, entre ellas el concurso de traslados que llevan reclamando desde hace más de 15 años, y que sigue sin ser atendido. Es necesario poner fin a esta situación y no continuar ignorando a un colectivo que ha trabajado incansablemente por los demás", indicó Padrón.

Por su parte, la portavoz de la plataforma, Vanessa Díaz, aseguró ante la Diputada del Común que la situación de sobrecarga asistencial es "inasumible". Durante 2024, los médicos y médicas de familia del SCS realizaron un total de 10.188.497 consultas en todo el archipiélago, con un crecimiento de un 1,92% respecto al año anterior.

La Diputada del Común ha señalado que se debe "respetar el derecho a la carrera administrativa para garantizar su movilidad". Algunos de estos profesionales, argumenta, llevan más de 20 años ejerciendo su profesión y ahora pueden verse desplazados por los nuevos exámenes, blindando los mejores puestos a quienes superen las prueba.