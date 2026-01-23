La Dirección General de Emergencias de Canarias declara la alerta por fuerte oleaje desde este sábado

Archivo - Grandes olas en el mar, a 17 de enero de 2023, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). La Dirección General de Emergencias e Interior de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta ha activado el primer aviso rojo del año por temporal costero en el li - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha decretado la situación de alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de las 06.00 horas de este sábado, 24 de enero.

Según informa el Gobierno regional, se trata de una decisión que se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, se espera que haya mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará los cuatro o cinco metros y en las islas de Lanzarote y Fuerteventura probablemente superará los cinco metros.

Por su parte, el episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste, así como a los canales entre islas.