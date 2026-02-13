La Dirección General de Emergencias de Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en todas las islas

Archivo - Grandes olas en el mar, a 17 de enero de 2023, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). La Dirección General de Emergencias e Interior de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta ha activado el primer aviso rojo del año por temporal costero en el li - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de las 15.00 horas de este viernes, 13 de febrero.

Según informa el Gobierno regional, se trata de una decisión que se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

De esta manera, se espera mar combinada de dos a tres metros, aumentando al final del día a tres a cuatro metros al norte de Lanzarote.

Además, el mar de fondo es del oeste-noroeste de dos a tres metros durante todo el período, por lo que el aumento en el norte de Lanzarote se debe al mar de viento del nordeste.

Mientras, el sábado se mantendrá el mar de fondo en torno a los 2,5 metros (oeste-noroeste) y se incrementará el mar de viento en todo el archipiélago, por lo que las olas de tres a cuatro metros se irán extendiendo gradualmente a todas las islas durante el fin de semana.