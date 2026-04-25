El director y productor Tony Bancroft, codirector de 'Mulán', estará en Animayo Gran Canaria

El director, productor y animador Tony Bancroft con 'Mulan' - ANIMAYO GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director, productor y animador Tony Bancroft (Tennessee, Estados Unidos), codirector de 'Mulán', acudirá por primera vez a un festival en España y lo hará a la 21 edición de Animayo Gran Canaria --La Isla de Mi Vida--.

Bancroft estará en Animayo impartiendo un taller presencial de narración visual y una master class sobre animación. Además dará a conocer algunos "entresijos" de la animación durante la presentación del corto "The Piano" de Avery Kroll, del que es productor ejecutivo, según ha informado el festival grancanario en nota de prensa.

El director, productor y animador, formado en uno de los centros más prestigiosos en el ámbito de la animación como es el California Institute of the Arts (CalArts), "está considerado uno de los artífices del Renacimiento de Walt Disney Feature Animation en los años noventa".

Ha sido reconocido por su papel en el desarrollo de la animación y estilo visual de títulos emblemáticos de la época, así como galardonado como codirector de 'Mulán', junto a Barry Cook; como supervisor de animación y animador del creador de personajes icónicos como Pumba de 'El Rey León', Iago de 'Aladdin', Din Don/ Cogsworth de 'La Bella y la Bestia', Gárgolas de 'El jorobado de Notre Dame' o Kronk de 'El emperador y sus locuras', entre otros.

Otros títulos vinculados al trabajo de Tony Bancroft son 'El regreso de Mary Poppins' (Walt Disney Pictures), 'Desencantada', 'Bernardo y Bianca en Cangurolandia', 'El príncipe y el mendigo' o el cortometraje de Disney del año 2023 por su 100 aniversario 'Había una vez un estudio'.

Más allá de sus doce años en Disney, ha sido productor ejecutivo de la nominada al Oscar "Mosley" (Huhu Studios/China Film Animation) o supervisor de animación en 'Stuart Little 2', de Sony Pictures Imageworks, y animador 2D y animador principal en 'Space Jam: A New Legacy', de Warner Bros, entre otros.

En Animayo, Bancroft participará, con el patrocinio de U-Tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (Madrid), entre el 6 y 9 de mayo, ambos días incluidos. En concreto, el miércoles día 6, a las 18.00 horas, presentará el corto 'The Piano', de Avery Kroll, del que es productor ejecutivo.

En este caso habrá entrada gratuita hasta completar aforo, siendo esta proyección especial, ya que tendrá lugar durante la 'Gala de Presentación de Invitados Estrella en Vivo' en el Espacio CICCA.

Por su parte, el viernes día 8 (16.30 a 20.30 h), impartirá el taller 'Visual Storytelling: Think Like an Artist, Tell Like a Director'. Y el sábado día 9 (18.30 a 20.00 h) dará su master class 'Animation with a Legacy: Mulan, The Lion King, Aladdin and Other Unforgettable Films'.

A la finalización de cada actividad habrá una firma de autógrafos en las mismas ubicaciones. Las entradas para ambas acciones ya están disponibles a través de la web de Animayo donde también se puede ampliar información, requisitos y contenidos.