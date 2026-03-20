El dispositivo de emergencia en Santa Cruz de Tenerife por la borrasca da cobijo a 23 personas en su primera noche - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de emergencia habilitado en el Centro Municipal de Acogida (CMA) de Santa Cruz de Tenerife, recogido dentro de los protocolos para la protección y atención de las personas sin hogar que pueden ser especialmente vulnerables en situaciones como las que provoca la borrasca Therese, dio cobijo en su primera noche de servicio a una veintena de personas que se acogieron a este recurso.

Así lo ha detallado el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien señala que las 20 camas que se han habilitado de emergencia, y que se suman a las más de 300 plazas que se reparten por el municipio para atender a las personas sin hogar, fueron ocupadas en su totalidad. Además, incluso se derivó a tres personas a uno de los recursos habilitados por el Cabildo, que puso a disposición un recurso de emergencia en la sede del Hogar Sagrada Familia, según informa una nota de prensa.

El alcalde ha valorado el trabajo realizado por el área de Políticas Sociales, y en concreto de la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), que visitó los distintos asentamientos, así como a las personas que están situación de calle, para ofrecerles este recurso: "El trabajo ha tenido como resultado la ocupación de la todas las camas, aunque, lamentablemente, algunas personas sigan rechazando la ayuda que se les ofrece desde el Ayuntamiento", ha indicado.

Este recurso de emergencia se activa de forma automática en cuanto se decreta la activación del Plan Municipal de Emergencias (PEMU), lo permitiría al municipio actuar "de forma inmediata y de manera más eficiente" en la atención a las personas más vulnerables.

De este modo, precisa el consistorio, el dispositivo seguirá activo mientras el PEMU se encuentre en situación de alerta, por lo que "esta noche, y las siguientes hasta que se desactive el Plan Municipal las personas que lo necesiten podrán acceder a él".