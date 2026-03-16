Distinguen a Nemesio Pérez por su labor al frente de Involcan en la erupción de La Palma

El director de Involcan, Nemesio Pérez (c), en un acto de reconocimiento del Comisionado de la Reconstrucción de La Palma - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado de la Administración General del Estado para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, entregó el pasado viernes una placa de reconocimiento a Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y director del Área de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en reconocimiento a su compromiso y dedicación durante la gestión de la emergencia volcánica y en el proceso de reconstrucción de La Palma tras la erupción del Tajogaite en 2021.

La distinción pone en valor la trayectoria del equipo de Involcan y del área de Medio Ambiente del ITER a lo largo de la crisis volcánica y en los años posteriores, reconociendo su contribución colectiva al conocimiento científico del fenómeno, al seguimiento riguroso de sus efectos sobre el territorio y la población, y al trabajo continuado que estos equipos siguen desarrollando en La Palma.

Durante la entrega, Héctor Izquierdo puso en valor el trabajo realizado por la comunidad científica y los equipos técnicos que participaron en la gestión de la emergencia volcánica, subrayando la importancia de su labor para garantizar la seguridad de la población y apoyar el proceso de recuperación de la isla, recoge una nota del Cabildo de Tenerife.

Nemesio Pérez recibió este reconocimiento en representación del equipo de Involcan y el Iter, ambas entidades dependientes del Cabildo de Tenerife.

Estos organismos han participado activamente durante los últimos 27 años en la monitorización de la actividad volcánica en Canarias mediante la aplicación de métodos geofísicos y geoquímicos.

Asimismo, han colaborado en la ejecución de diversos proyectos orientados a la recuperación y reconstrucción de La Palma tras la erupción del Tajogaite.

Entre estas iniciativas destaca el proyecto ALERTA CO2, desarrollado conjuntamente por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Involcan, y financiado por el IGN.

DIÓXIDO DE CARBONO

Este proyecto ha permitido avanzar en la recuperación de la actividad en los núcleos poblacionales de Puerto Naos y La Bombilla, afectados por concentraciones anómalas de dióxido de carbono (CO2) de origen volcánico.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, destacó que este reconocimiento "pone en valor el trabajo de los equipos científicos y técnicos que han contribuido de forma decisiva a mejorar el conocimiento de la actividad volcánica en Canarias y a apoyar la gestión de una emergencia de gran magnitud como la que vivió La Palma".

El consejero resaltó asimismo que la labor de Nemesio y de los equipos "ha sido fundamental tanto durante la erupción como en el seguimiento posterior, aportando información científica clave para comprender su evolución y sus efectos".

El comisionado para la Reconstrucción de La Palma también ha hecho entrega de placas de reconocimiento a otras cuatro entidades y profesionales por su implicación en la gestión de la emergencia y en el proceso de recuperación de la isla, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Decano del Colegio de Notarios de Canarias, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y la Subdirectora General de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).