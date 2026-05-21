Domínguez advierte de que un adelanto electoral es "lo más saludable y oportuno" tras la imputación de Zapatero

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha pedido este jueves un adelanto electoral en España tras salir a la luz el contenido del auto judicial que abre la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Es lo más saludable, lo más oportuno y lo correcto", ha advertido el dirigente regional.

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de una visita a la feria 'GastroCanarias' 2026, en la que ha estado acompañado por el presidente gallego Alfonso Rueda, Domínguez ha afeado que Sánchez, en la sesión plenaria de ayer, no advitiese a los españoles de que "disolvía la Cámara y convocaba elecciones": ""¿Para qué esperar? ¿Qué más tiene que suceder en este país?", ha señalado.

El vicepresidente ha puntualizado que "lo más saludable, oportuno y correcto" es adelantar la cita con las urnas en España, que vive un momento "insólito", con "un deterioro constante" de su imagen.

"Como español, uno siente vergüenza", ha señalado Domínguez en referencia a un Gobierno liderado por Pedro Sánchez, que "llegó porque decía que había demasiada corrupción y que había que limpiar las administraciones", pero a lo que se habría dedicado es "a colocar gente que lo que ha hecho es limpiar la economía de los españoles".

"El presidente del Gobierno debería de convocar elecciones, darnos la oportunidad a los españoles de decidir y, luego, lo que digan la urnas será absolutamente respetado por todos y cada uno de las formaciones políticas", ha añadido Domínguez.

Manuel Domínguez ha lamentado, además, cómo el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, vive "cómodo en la bronca, en el enfrentamiento, en el fango" ya que, a su juicio, "cada vez que hay un problema, para él es una situación de mayor comodidad".

"Venimos de ver cómo todo su entorno está en una situación de supuesta corrupción. Yo creo que en este país no pueden seguir sucediendo más cosas para que se tome la decisión definitiva de esa convocatoria electoral", ha concluido.