Domínguez cree que César Toledo cumple "con los requisitos" para que en RTVC se siga prestando un servicio "de calidad"

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, ha defendido este miércoles que la proposición de César Toledo como nuevo administrador general de la Radio Televisión Canaria (RTVC), en sustitución de María Méndez, cumple "con los requisitos necesarios" para que el ente, "necesario" para el archipiélago canario, continúe prestando un servicio "de calidad".

"Televisión Canaria es un ente necesario para Canarias, necesario para los canarios y para las canarias. Y, desde el Gobierno de Canarias, lo único que estamos pretendiendo es tomar decisiones en favor de un servicio que se le presta a los canarias y que es necesario", ha señalado el vicepresidente en declaraciones a los medios tras presentar en Tenerife el 'Plan Respaldo Autónomos'.

Asimismo, ha dicho, ante "la baja voluntaria" de la actual dirigente en funciones, María Méndez, se ha decidido proponer la figura del periodista César Toledo, quien "cumple con los requisitos necesarios" para que RTVC "preste un servicio de calidad y atienda la necesidad de nuestra gente".

DIMISIÓN DE MARÍA MÉNDEZ

La administradora general de RadioTelevisión Canaria (RTVC), María Méndez, informó el pasado lunes a una comisión de control en el Parlamento sobre su renuncia al cargo, que habría comunicado el pasado sábado al Gobierno de Canarias.

Asimismo, en un breve discurso ante los diputados, apuntó que su nombramiento respondió a una "necesidad transitoria y excepcional" que, tras casi dos años, "se ha prolongado más de lo previsto".

Por ello, indicó que "una vez puestas las bases del proceso de transformación" que los medios públicos canarios necesitan, entiende que su etapa al frente del ente autonómico "ha concluido".