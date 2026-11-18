Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, interviene durante un Encuentro Informativo de Europa Press, en el Hotel Hyatt Regency Hesperia, a 3 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha insistido este miércoles en criticar el "abandono" del Gobierno de Canarias ante la crisis migratoria que se ha iniciado este mes de noviembre, especialmente en la isla de El Hierro.

"Ni una sola decisión para controlar la frontera", ha señalado a los periodistas tras reunirse con los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, subrayando que "Canarias está hoy en boca de todo el mundo" porque mueren personas "cada día" y el Gobierno español no toma medidas.

En este sentido, reclamó más efectivos y recursos para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan actuar contra las mafias que trafican con personas y ponen en riesgo sus vidas.

"Los cuerpos de seguridad del Estado juegan un papel fundamental en el control de nuestras fronteras y merecen más dotación para luchar contundentemente contra las mafias, que son las que están traficando en este momento con las personas y las que están jugando con la vida de las personas", afirmó.

Domínguez también se refirió a las condiciones en las que operan estas redes criminales y explicó que el precio de los traslados en patera varía en función del estado de la mar y de las posibilidades de alcanzar la costa.

"En épocas en las que la mar está más tranquila, el precio es más barato. Cuando está más intensa, el precio es más caro, es decir, en función de la garantía de llegar a puerto, de llegar a la costa, va el precio del traslado, algo que desgraciadamente estamos sufriendo en esta tierra", señaló.

El dirigente popular denunció también la ausencia de medidas efectivas por parte del Ejecutivo central, pese a los anuncios y compromisos económicos realizados.

"Han prometido dinero que probablemente, con todo ese dinero que nos han prometido, podríamos empapelar el puerto de La Restinga", apuntó.

Asimismo, criticó que no se haya solicitado un despliegue de Frontex ni reforzado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil para mejorar la vigilancia fronteriza.

También lamentó la falta de respuesta a las necesidades sanitarias de El Hierro, donde el Gobierno de Canarias ha tenido que instalar un hospital de campaña pese a que, según recordó, el Ejecutivo autonómico ya había solicitado esa infraestructura y existía un compromiso del Gobierno de España.

"Es una vergüenza el abandono al que estamos sometidos en este momento", afirmó Domínguez, quien concluyó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha adoptado las medidas necesarias para afrontar una crisis que afecta de manera especial a Canarias.