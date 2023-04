Domínguez (PP) dice que miran "de tú a tú" a PSOE y CC y avisa de que no darán "cheques en blanco" para pactar

El candidato a la Presidencia acusa a Torres de "forjar su imagen" a costa de las catástrofes y el "sufrimiento" de los canarios



El candidato del PP a la Presidencia de Canarias, Manuel Domínguez, afirma que su partido mira "de tú a tú" a PSOE y CC de cara a las próximas elecciones autonómicas y deja claro que no van a entregar "cheques en blanco" ante posibles pactos postelectorales.

En una entrevista concedida a Europa Press sostiene que su partido va a hablar de "proyectos específicos" --como han hecho también en esta Legislatura-- y pone como ejemplo que si alguna formación quiere imponer una tasa turística, mantener la ley de cambio climático, "seguir enviando mensajes en contra del turismo" o decir que "la sanidad va bien", pues que "no cuente con el PP".

"Vamos a hablar de lo que le preocupa a los canarios y no lo que les interesa a los políticos", agrega.

Domínguez reconoce que parte con la "desventaja" frente a los aspirantes del PSOE y CC, Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo, respectivamente, de que no ha sido presidente, y también de que lleva un año trabajando para dotar de más "músculo" a su formación y de que tiene menor conocimiento por parte de la ciudadanía y arranca con menos base electoral --solo 11 diputados--.

No obstante, detalla que "es un error poner un límite o un objetivo determinado" en número de escaños porque puede "frustrar" a la hora de las urnas y aboga por conseguir "el mayor respaldo posible" y "demostrar" que el PP es de "fiar" y merece volver al Gobierno.

"Llevamos demasiado tiempo en la oposición y los canarios, desde mi punto de vista, están perdiendo esa oportunidad de saber cuáles son las políticas del PP", subraya.

En cuanto a las política de pactos postelectorales afirma que no tiene "la menor duda" de que un acuerdo PSOE-CC "puede estar fraguándose", y apoya su argumento en que el candidato nacionalista, Fernando Clavijo, ha dicho que "le da igual pactar" con PP o PSOE, se han abstenido en la votación de la comisión de investigación del 'caso Mediador' en el Congreso o "han pasado un poco de puntillas" en el Parlamento con los casos de corrupción.

"Lo que creo es que tampoco quieren hacer mucho daño por si acaso hay la posibilidad de gobernar con ellos, no lo descarto", explica.

NO CIERRA LA PUERTA A VOX PERO DESCONOCE QUE PIENSAN SOBRE CANARIAS

Sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con VOX comenta que hay encuestas que les dan la posibilidad de entrar en el Parlamento "y otras que no" pero personalmente sigue "sin creer que puedan entrar" porque si no conoce a sus representantes ni candidatos "ni lo que quieren para Canarias".

"No creo que los canarios voten porque quieren castigar a alguien o porque confían en su representante nacional", detalla.

En esa línea, y aunque no cierra la puerta a alcanzar puntos de entendimiento, admite que no tiene "ni idea" de lo que piensan sobre los grandes asuntos que preocupan a los canarios.

"Como no les conozco ni sé lo que quieren, no me puedo pronunciar, no sé si quieren algo bueno para esta tierra", indica, subrayando en todo caso que son "autónomos" y cuando llegue el momento tomarán las decisiones oportunas.

Sobre la fortaleza electoral del actual presidente canario apunta que "ha intentado aprovecharse de todas las situaciones adversas" que se han sufrido en Canarias durante la Legislatura "para forjar su imagen" mientras el Gobierno "no ha hecho nada", por ejemplo, en materia fiscal o en sanidad, y en turismo se sale adelante porque hay un "músculo impresionante" en la industria, pero ni aún así se ha logrado recuperar los niveles PIB que había antes de la pandemia.

"Ha sido una legislatura en la que han aprovechado bien el forjar una imagen en torno al sufrimiento de los canarios", indica, remarcando que desde el PSOE "no quieren hablar de gestión" sino de que se conozca "aún más" a la persona.

Frente a esta apuesta de campaña de los socialistas Domínguez apuesta por "mirar a los canarios de frente, a los ojos y decirles la verdad, no lo que quieren oír sino lo que debes de hacer y vas a hacerlo, comprometerte, y que cada mensaje, cada documento, cada proyecto, sea un contrato firmado y que perciban que estás hablando en serio, que esto no es un batiburrillo de ideas que dejas de cumplir, sino un conjunto de acciones que vienen a mejorar la vida de los ciudadanos, y con responsabilidad y seriedad".