Domínguez (PP) dice que Sánchez llevaba a España al "caos" y espera que se acate el resultado de las elecciones

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha valorado este lunes la convocatoria de Elecciones Generales porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había llevado al "caos" a España y el país estaba condenado al "fracaso".

En declaraciones a los periodistas ha dicho que en la última legislatura "se ha demostrado que gobernar sin presupuesto es no poder cumplir" con las comunidades autónomas y en el caso concreto de Canarias, "el déficit es significativo".

"Este es un momento importante en donde lo que suceda el día 29 de noviembre debería ser respetado por todos y cada uno de los que estén representados en la Cámara Alta y Baja, pero de igual manera por todos y cada uno de los ciudadanos", ha destacado.

Domínguez ha resaltado que "por fin" los españoles tienen la "oportunidad de decidir" sobre un país "desdibujado y sometido a terceros" y ahora espera una campaña "en la que la estridencia, la bronca, el enfrentamiento quede a un lado" y cada formación política pueda exponer con "absoluta transparencia y claridad" que propone para el futuro de España.

Ha mostrado su "deseo" de que el próximo presidente del Gobierno de España sea Alberto Núñez Feijóo porque está "firmemente convencido" de que cuando el PP gobierna "la ciudadanía lo nota para bien" pese que se vive un "momento complejo" y no son "épocas fáciles".

"Insisto en invitar a todo el mundo a tomar con cabeza, sin corazón y sin estómago estas próximas elecciones", ha indicado.

Sobre un posible 'pucherazo' electoral alentado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el voto por correo, ha comentado que el Gobierno a veces pone en marcha "alguna artimaña" para "intentar tener un poco de ventaja antes de saltar al terreno de juego" pero la justicia ya ha frenado en determinadas ocasiones a alguna de esas acciones por lo ha vuelto a apelar a que el proceso sea lo más "transparente posible".

En ese sentido ha comentado que en las próximas semanas el Gobierno puede aumentar más su tesis del "enfrentamiento", en línea con lo que ha ocurrido con los decretos de vivienda, que se han planteado "para desviar la atención de Ceuta" ya que la situación de la vivienda en España "ha empeorado" en los últimos ocho años.

Así, ha apuntado que la construcción de vivienda pública ha sido "ridícula" y tanto el número de desahucios como el precio han crecido "sustancialmente" por lo que la política de vivienda del Gobierno ha sido un "absoluto fracaso".

"Cuanto más arrinconado está con la situación de Ceuta es cuando aparece toda esta manifestación pública", ha explicado.

Ha comentado también que estas elecciones son "totalmente diferentes" a las autonómicas y locales del mes de mayo y no van a tener "ninguna afección", subrayando además que haber juntado comicios hubiera perjudicado a todos los cargos locales del PSOE.

"Todos en el PSOE saben que ir de la mano de Pedro Sánchez era un absoluto fracaso", ha afirmado.