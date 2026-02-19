Domínguez (PP) dice que la subida de tasas de Aena es un "atraco" a Canarias

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha afirmado este jueves que la subida de tasas de un 3,8% anunciada por Aena es un "atraco" al archipiélago.

En declaraciones a los periodistas ha indicado que lo hace de "manera directa" porque afecta a la principal actividad económica de las islas, el turismo pero también a los desplazamientos cotidianos de los canarios.

"Desplazarse entre islas es desplazarse prácticamente en avión, a veces lo hacemos en barco, pero habitualmente lo hacemos en avión, por lo tanto, también nos afectará de manera directa al bolsillo de los canarios", ha comentado.

Por ello ha apelado a la "unidad" de instituciones y formaciones políticas y anunciado que su partido volverá a presentar una iniciativa en el Congreso dado que la anterior fue rechazada por el PSOE e incluso, CC se abstuvo.