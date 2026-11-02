Domínguez (PP) pide ahondar en las causas del apagón de La Palma e insta a reforzar la seguridad eléctrica

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, en la inauguración de la asamblea de Eurolat - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha pedido este lunes esclarecer las causas del cero energético de La Palma y adoptar las medidas necesarias para reforzar la seguridad del sistema eléctrico.

"La Palma y Canarias no pueden permitirse episodios que comprometan la seguridad y la estabilidad de su suministro eléctrico", ha escrito en su perfil de 'X', mostrando su "solidaridad" con todos los palmeros que han sufrido las consecuencias.

Domínguez ha agradecido a los equipos que han trabajado para restablecer el servicio que ha culminado poco antes de las 10.30 horas tras afectar a más de 50.000 clientes.