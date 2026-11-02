Domínguez (PP) pide ahondar en las causas del apagón de La Palma e insta a reforzar la seguridad eléctrica

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, en la inauguración de la asamblea de Eurolat
El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, en la inauguración de la asamblea de Eurolat - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)
Europa Press Islas Canarias
Publicado: lunes, 2 noviembre 2026 13:25
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha pedido este lunes esclarecer las causas del cero energético de La Palma y adoptar las medidas necesarias para reforzar la seguridad del sistema eléctrico.

"La Palma y Canarias no pueden permitirse episodios que comprometan la seguridad y la estabilidad de su suministro eléctrico", ha escrito en su perfil de 'X', mostrando su "solidaridad" con todos los palmeros que han sufrido las consecuencias.

Domínguez ha agradecido a los equipos que han trabajado para restablecer el servicio que ha culminado poco antes de las 10.30 horas tras afectar a más de 50.000 clientes.

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