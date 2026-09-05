Domínguez (PP) reclama al Gobierno "cerrar las fronteras" para evitar más muertes de migrantes en aguas canarias

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha reclamado al Gobierno de España "cerrar las fronteras" para evitar que se produzcan más muertes de migrantes irregulares en aguas del archipiélago, ya que sería la "mejor manera" de salvar vidas ante el aumento de pateras y cayucos en las últimas fechas.

Así lo ha dicho este sábado en declaraciones a los medios de comunicación después de que esta semana haya llegado una embarcación irregular a Gran Canaria en la que según la ONG Caminando Fronteras habrían muerto 85 personas, entre ellos un bebé, "porque pensaban que iban a una vida mejor y se les terminó la vida".

"Un país como el nuestro no puede ser de puertas abiertas. Inmigración sí, regular, ordenada y legal", ha subrayado para insistir en que la mejor manera de poder salvar vidas es cerrando la frontera".

Domínguez ha hecho especial hincapié en que existe preocupación en Canarias por el incremento de las llegadas de embarcaciones a las islas en las últimas fechas.

Asimismo, ha alertado de que la situación podría agravarse durante las próximas semanas debido a las condiciones del mar. "Alertamos del incremento de llegadas de pateras en las últimas fechas y más aún con las aguas en calma que podremos tener en los meses de septiembre y octubre", ha apuntado.

Por último, Domínguez ha instado al Gobierno de España a que adopte "de una vez por todas" las medidas necesarias para evitar que se alcance una nueva situación de crisis migratoria.

"Espero, de verdad, que tomen las medidas pertinentes para que se cierren las fronteras y no lleguemos a la crisis migratoria que comenzó hace algunos años y que seguimos viviendo en estos momentos", ha concluido.