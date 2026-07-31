Domínguez (PP) tilda de "inadmisible" la crisis migratoria en Ceuta derivada de un Gobierno central que "no nos protege"

Archivo - Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, ha tildado de "inadmisible" la presión migratoria que sufre la ciudad autónoma de Ceuta, una situación "inaceptable" que refleja la ausencia de un Gobierno "que nos proteja".

"Ver cómo, en Ceuta, miles de inmigrantes irregulares han llegado a nado, han superado a la Guardia Civil, han superado a la Policía Nacional...es inaceptable", ha señalado en un vídeo publicado en su perfil oficial de 'X'.

Ha defendido el vicepresidente regional que, lejos de ser el suyo un mensaje "racista o de desprecio", su posición trata de reflejar que ha sido "el buenismo, la dejación y el desprecio hacia los agentes y hacia nuestro país" lo que ha llevado a esta situación: "No nos toman en cuenta, no nos toman en serio como país", ha señalado.

"Pero, ¿cómo nos van a tomar en serio si el primero que no lo hace es su presidente, el gobierno y sus ministros? No culpo a quienes vienen de manera irregular. Culpo a esos españoles que viven en la Moncloa y que provocan este efecto llamada", ha continuado Domínguez.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias ha aprovechado la ocasión para mostrar su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta, "a todos sus ciudadanos, recen en la iglesia, recen en una mezquita, incluso a quienes no recen" ya que, ha dicho, "esto no es una cuestión de religión, sino proteger nuestras fronteras y nuestra tierra".