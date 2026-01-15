Domínguez rechaza la "limosna" del sistema de financiación y critica el "chantaje" de los 500 millones extra a Canarias

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha vuelto a mostrar este jueves su rechazo al nuevo sistema de financiación presentado por el Ejecutivo central porque supone una "limosna" para las islas.

En declaraciones a los periodistas ha criticado asimismo el "chantaje" del Gobierno al ofrecer a Canarias 500 millones adicionales a través de un fondo de compensación porque no entiende que "si el dinero está", por qué no se incluye dentro de la financiación ordinaria.

"Ahí queda anclado y luego, gobierne quien gobierne, no habrá excusa para dejar de aportarlo a nuestra tierra", ha señalado.

El también presidente del PP canario rechaza la negociación bilateral con ERC en lo que ha dado en llamar el "modelo Junqueras", que pertenece a una formación política que "lo que pretende es separarse de España, dividir a este país" y decir al resto de españoles "en qué consistirá su sistema de financiación".

Ha insistido también en que el nuevo sistema es un "juego de trileros" en el que al archipiélago le dan las "sobras" cuando para Canarias "es de vida o muerte" el sistema de financiación autonómica pues es una comunidad que "depende más de las ayudas que otras".

El vicepresidente ha apuntado que el sistema deja a las islas "a la cola" y en "desventaja" con el resto de la comunidad autónoma, con el riesgo de que la brecha "aumente", y no ha ocultado que el PSOE "ha dejado de ser socialista". "Ahora da más a los más ricos y menos a los más pobres", ha comentado.

Ha detallado que el Gobierno "impone" un sistema que ha negociado de forma bilateral con una formación política, no con el representante de una institución, y cuestiona que los 21.000 millones provengan de una posible subida de impuestos, aumentar la deuda o bajar las inversiones.

Incluso, ha reflexionado, "no estarán pensando en eliminar el 75% de la bonificación del transporte a los canarios, porque eso es el mismo importe que lo que estamos reclamando en nuestra tierra como desventaja comparativa con el resto de comunidades autónomas".

Domínguez ha garantizado que el Gobierno canario "va a llegar hasta el último episodio de esta novela, como si son los tribunales" para defender a los canarios y poner al archipiélago en "igualdad de condiciones que el resto del territorio nacional y para que no se convierta en una comunidad autónoma de tercera".

"Queremos seguir siendo un vagón de este tren que es España, pero no el último", ha comentado.

En esa línea ha dicho que no se van a "conformar" con las "migajas" del Ejecutivo central, además apoyadas "incomprensiblemente" por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "Yo nunca pené que un canario antepusiese sus intereses partidistas y personales a los intereses de nuestra tierra", ha indicado.

Ha señalado que todas las comunidades están en contra salvo Cataluña y exigido al Gobierno central que abandone este sistema e inicie una negociación colectiva, no bilateral.

"ES UN MOMENTO DELICADO"

"Este es un momento delicado. No sé si sencillo o complicado, pero sí que delicado, muy delicado y por lo tanto, creo que deberíamos de agotar cualquier vía pertinente para conseguir defender los intereses de nuestra gente, los intereses de los canarios y de las canarias", ha explicado.

El vicepresidente ha comentado que el sistema de financiación "no es un mercadillo" ni un "trueque" entre comunidades y como quiere que Canarias sea "igual" a los demás para poder competir, ha rechazdo que un catalán vaya a recibir en torno a los 577 euros por habitante y los canarios, 270.

"No hay mucha discusión más allá del fanatismo, más allá del radicalismo y más allá del posicionamiento de defensa de un Gobierno agotado", ha destacado.

Cuestionado también por la posibilidad de quedarse con el modelo de financiación antiguo, ha dicho que "no es novedoso" porque ya está incluido en la ley, si bien ha asegurado que aún no están "pensando en eso".

"Nosotros en lo que estamos pensando es que este sistema de financiación no salga adelante y vamos a llevar a cabo todas las acciones que podamos tener para que este sistema de financiación no se apruebe, para que este sistema de financiación no tenga ese agravio que puede tener para Canarias en este momento, porque de lo contrario estamos abocados al fracaso", ha destacado.