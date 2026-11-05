Domínguez urge la acción del Estado ante una Canarias "desbordada" que "está conviertiéndose poco a poco en Ceuta"

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha advertido este jueves que Canarias está "convirtiéndose, de forma paulatina, en Ceuta" ante la presión migratoria y la "inacción" del Estado, que "no solo no ha dado respuesta al incremento de llegada de pateras, sino que no lo ha hecho en ningún momento durante la legislatura".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios durante su asistencia a la inauguración de la Jornada Técnica de Arquitectura Industrializada, en Tenerife, donde ha recordado el mensaje de "auxilio", al grito de "mayday, mayday", emitido este miércoles por él mismo ante la "invasión" migratoria que a su juicio sufre Canarias.

"No encontramos la forma de hacer ver al Gobierno de España que la frontera sur de Europa y de España está abierta", ha advertido Domínguez, que ha lamentado que el informe de Caminando Fronteras, en el que se refleja como 21 de cada 100 personas que salen de África mueren intentando llegar a Canarias en 2026, se hace "realidad".

"¿Y esto a quién le importa? A nadie. A nadie del Gobierno de España", ha deslizado Domínguez.

El vicepresidente regional ha señalado que el Gobierno de España en lo que está es en "ocultar la realidad" de lo que pasa en España, en el trabajo de "poder desviar la atención", para que "no salten casos de corrupción, para que no se hable de inmigración, así como tampoco la gestión que estaría llevando a cabo en esta materia".

Ha recordado que Canarias "es un territorio limitado" y, por tanto, consta de una prestación de servicios, como la sanidad y educación, "limitada". "Estamos desbordados. Estamos conviertiéndonos en Ceuta, pero de forma paulatina", ha aseverado Domínguez, que ha afeado al Estado que las fronteras en la islas no estén atendidas.

DESPLIEGUE DEL FRONTEX

"Nadie me puede decir que el mar no tiene fronteras. ¿Por qué la tiene en el sur de la península ibérica y no la tiene Canarias? ¿Por qué está el Frontex desplegado en el sur de la península y no en la costa de Canarias? ¿Por qué no están las Fuerzas Armadas en nuestro mar y aire, haciendo lo mismo que ya realizaron en 2006?".

El vicepresidente regional ha animado, asimismo, al pueblo de Canarias a "elevar el tono" y a "exigir" ayuda al Gobierno de España frente a una situación de presión migratoria "que no se puede seguir permitiendo".

"Los canarios y canarias no somos de segunda, necesitamos ser atendidos y que alguien se haga la siguiente pregunta: ¿Si esto sucediese en Cataluña, no hubiesen actuado?", ha reflexionado Domínguez.