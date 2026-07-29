Donan dos 'cunas de abrazos' a las hospitales de Tenerife para humanizar el duelo perinatal

Donación de una 'cuna de abrazos' al Hospital de La Candelaria - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), ambos adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, han recibido la donación de dos 'cunas de abrazos', unos dispositivos especialmente diseñados para mejorar la atención a las familias que atraviesan un duelo gestacional o perinatal.

Estas cunas son fruto de la donación de una familia, Eliseba y Luca, que tras despedirse de su hijo Romeo, decidieron transformar su duelo en un gesto de solidaridad impulsando una campaña de recaudación de fondos para donar una cuna especial a cada uno de los dos hospitales públicos de Tenerife, con la colaboración de numerosas personas y de la Asociación el Legado de Oliver.

Estas cunas incorporan un sistema de conservación que permite mantener al bebé en condiciones adecuadas tras su fallecimiento para que las familias puedan permanecer junto a sus hijos durante el tiempo que necesiten, favoreciendo una despedida más serena e íntima, recoge una nota de la Consejería.

La incorporación de estas dos cunas se suma a los recursos y medidas que ambos hospitales públicos de Tenerife han ido implantando para la atención al duelo gestacional y perinatal.

Con esta donación se refuerza el compromiso de los dos centros con una asistencia integral y humanizada, que combina la excelencia clínica con el acompañamiento emocional y el respeto a los tiempos y necesidades de cada familia.

PROTOCOLOS ACTIVOS EN AMBOS CENTROS HOSPITALARIOS

Los hospitales universitarios de Canarias y Nuestra Señora de Candelaria disponen de protocolos específicos para la atención al duelo gestacional y perinatal, con medidas dirigidas a ofrecer una asistencia integral, respetuosa y humanizada a los padres, así como apoyo a los profesionales implicados en estos procesos.

En el Hospital Universitario de Canarias, el Grupo de Trabajo de Duelo Perinatal y Gestacional ha impulsado, entre otras iniciativas, la actualización del protocolo asistencial, la habilitación de una habitación de despedida, la entrega de cajas de recuerdos, la elaboración de material informativo --incluido un cuento para ayudar a explicar el duelo a los hermanos menores--, la formación de profesionales, los grupos Balint de apoyo emocional y la coordinación con Atención Primaria.

Además, mantiene una línea de trabajo con AFES Salud Mental, gracias a la cual se han incorporado mantas de arrullo confeccionadas en sus talleres ocupacionales y está colaborando con las asociaciones COMETA y APREMATE (Asociación de Padres y Madres de Bebés Prematuros de Tenerife) para la creación de un futuro Espacio del Recuerdo.

Por su parte, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria cuenta con protocolos específicos en caso de fallecimiento del recién nacido que ofrecen a las familias un espacio íntimo donde despedirse facilitando el acompañamiento con sus familiares.

En estos casos se les entrega una caja de recuerdos con elementos de su bebé y con información sobre el duelo.

También se dispone de apoyo psicológico y de un seguimiento posterior en Atención Primaria.