Un donante altruista del HUC activa una cadena de trasplantes de riñón entre Tenerife y hospitales de la Península

Un donante altruista de riñón (c) junto al equipo médico del HUC - HUC

LA LAGUNA (TENERIFE), 8 (EUROPA PRESS)

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha iniciado una cadena de trasplante de riñón cruzado entre distintos centros hospitalarios que ha permitido conectar a pacientes y donantes de Canarias y la Península, en una operación coordinada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y los equipos de trasplantes de los distintos hospitales.

La cadena se inició en Tenerife gracias a la generosidad de un donante altruista de Gran Canaria, una persona que decidió donar uno de sus riñones a un receptor desconocido y cuya iniciativa ha permitido poner en marcha una cadena de trasplantes cruzados entre parejas donante-receptor que, por motivos de incompatibilidad, no podían realizar una donación directa.

El centro hospitalario acogió este jueves una rueda de prensa informativa que contó con la presencia de la coordinadora hospitalaria de Trasplantes, Carolina García; el jefe del servicio de Nefrología, Domingo Hernández; el jefe del servicio de Urología, Tomás Concepción; la nefróloga y responsable del programa renal de donante vivo, Ana González Rinne, y el donante altruista, Francisco Falcón.

Durante la convocatoria, se explicó que este procedimiento ha permitido extender el beneficio de una única donación a varios pacientes, haciendo posible que personas que no podían recibir el órgano de su donante inicialmente previsto tengan acceso a un trasplante compatible.

Así, gracias a un solo donante se han podido realizar tres trasplantes.

La cadena ha implicado la participación coordinada de profesionales del HUC, así como de los equipos de trasplante otros dos hospitales de la Península, que han trabajado conjuntamente para hacer posible los distintos eslabones del proceso.

La realización de una cadena de estas características requiere una planificación exhaustiva coordinada por la ONT con una estrecha colaboración entre los equipos médicos, quirúrgicos, de coordinación de trasplantes y de logística de los diferentes centros.

Cada donación y cada trasplante deben realizarse de manera sincronizada, garantizando en todo momento la seguridad de los donantes y receptores.

Desde el HUC se destaca especialmente el valor de la donación altruista como punto de partida de una cadena de solidaridad, ya que una persona que dona sin conocer al receptor puede desencadenar nuevas donaciones y multiplicar las oportunidades de trasplante para pacientes que esperan un órgano.

El desarrollo de esta cadena supone, además, un ejemplo de cohesión, de la importancia de la cooperación entre centros y comunidades autónomas dentro del sistema español de trasplantes, permitiendo ampliar las posibilidades de trasplante con donante vivo a parejas de donante-receptor que son incompatibles.

Hasta el 30 de septiembre se llevaron a cabo 387 trasplantes de donante vivo cruzados en España y también dentro del programa de intercambio con Portugal e Italia, y 28 donantes altruistas, gracias a los que se han podido realizar 92 trasplantes.

En Canarias, dos personas ya han iniciado este tipo de cadenas, recoge una nota de la Consejería.

El trasplante renal cruzado es una alternativa para las personas que necesitan un trasplante de riñón y cuentan con un donante vivo que quiere ayudarlas, pero que no es compatible con ellas.

En lugar de renunciar a la donación, se buscan otras parejas en la misma situación para intercambiar los donantes de tal manera que cada paciente puede recibir un riñón compatible.

Esta modalidad terapéutica se ha desarrollado en países donde la donación de cadáver es inexistente o más baja que la de España.

Este es el caso de Corea del Sur, Holanda, Reino Unido o Estados Unidos, que llevan realizando este tipo de trasplantes desde hace varias décadas con excelentes resultados.

En España, el cambio en el perfil demográfico del donante fallecido, cada vez de mayor edad, junto con el desarrollo de la cirugía laparoscópica, muy poco invasiva para el donante, han llevado a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) a potenciar la donación de vivo.

Se materializó así un programa de ámbito nacional para fomentar la donación renal de vivo, puesto en marcha por la ONT, en colaboración con las comunidades autónomas, en junio de 2008, tras su aprobación en la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El protocolo español para el trasplante renal cruzado ha sido elaborado por un Comité de Expertos, integrado por representantes de la ONT, coordinadores autonómicos y hospitalarios de trasplantes, nefrólogos, urólogos, inmunólogos, jueces y expertos en bioética.

Las opciones de trasplante que ofrece este intercambio de donantes de parejas incompatibles son cruces simples en los que dos parejas donante receptor incompatibles intercambian sus respectivos donantes; cruces a tres o más bandas en los que se forma un ciclo de trasplantes; cadena iniciada con donante altruista que se incluye en el grupo de parejas incompatibles, como inicio de una cadena de trasplantes.

El trasplante de un riñón de una persona viva ofrece, en general, mejores resultados de supervivencia del órgano y del paciente que el trasplante de un donante fallecido.

Además, puede realizarse antes de que el paciente necesite diálisis, un tratamiento que sustituye parte de la función de los riñones cuando estos ya no funcionan correctamente.

El HUC ha llevado a cabo 3.521 trasplantes renales desde la puesta en marcha de este programa en 1981.

En 2025 fueron 86 los trasplantes renales realizados, de los cuales 11 fueron trasplantes renales de donante vivo y desde principios de este año se han realizado un total de 81 trasplantes renales, 7 de donante vivo.

Los trasplantes de donante vivo realizados en este centro hospitalario, cuyos donantes y receptores provienen de todos los hospitales de la comunidad autónoma, ascienden a 164. De las parejas incompatibles, seis han realizado donación cruzada y ocho con desensibilización de grupo sanguíneo.