Dos cancelaciones y un desvío en los aeropuertos canarios con las primeras horas del paso de la borrasca 'Therese'

Archivo - Aeropuerto Tenerife Norte - CEDIDA POR EL GRUPO DE CC-PNC DEL CABILDO DE TENER

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos canarios han registrado en la mañana de este miércoles dos cancelaciones y un desvío con las primeras horas del paso de la borrasca 'Therese' por el archipiélago, que desde hoy pone a Canarias en aviso por fuertes vientos, lluvias y fenómenos costeros.

En concreto, las circunstancias meteorológicas han obligado a cancelar dos vuelos con destino a La Palma y origen en Tenerife Norte y Gran Canaria, respectivamente, según detalla Aena a Europa Press.

Además, un vuelo procedente de Tenerife y con destino al Aeropuerto de El Hierro ha sido desviado, regresentando a Tenerife Norte.