Dos desvíos y una cancelación en los aeropuertos canarios por el episodio de calima que este martes afecta a las islas

Archivo - Aeropuerto Tenerife Norte - CEDIDA POR EL GRUPO DE CC-PNC DEL CABILDO DE TENER

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos canarios registran por el momento dos desvíos y una cancelación ante el episiodio de calima que desde este martes afecta al archipiélago canario, según informa Aena a los medios de comunicación.

En concreto, los efectos meteorológicos adversos en el Aeropuerto de La Palma y en el de La Gomera han provocado el desvío de dos vuelos procedentes de Tenerife Norte, que han regresado finalmente a origen.

También se ha producido la cancelación de un vuelo con origen en Tenerife Norte y destino al Aeropuerto de El Hierro.