Dos detenidos tras el desmantelamiento de una plantación de marihuana en Tacoronte (Tenerife)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido, en el marco de la 'operación Jardín Sol', a dos varones de 25 y 48 años de edad, residentes en Tacoronte, acusados de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, concretamente marihuana.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de un posible punto de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, por lo que los agentes realizaron vigilancias discretas, así como diversas pesquisas que les hicieron constatar los hechos, obteniendo indicios suficientes de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda, según ha informado la Benemérita en una nota.

Asímismo, durante la investigación, se pudo observar a dos varones realizando diversas labores relacionadas con el cuidado y mantenimiento del cultivo. Con las pruebas recabadas, los agentes solicitaron a la autoridad judicial competente el mandamiento de entrada y registro, que tuvo lugar el pasado 10 de septiembre.

ENTRADA Y REGISTRO

En el registro, se localizaron zonas en la vivienda acondicionadas para el cultivo interior y exterior de marihuana, con espacios destinados a las distintas fases del proceso de producción y propagación de las plantas.

Como resultado de la operación fueron intervenidas 67 bolsas envasadas al vacío que contenían cogollos de marihuana, con un peso aproximado de ocho kilogramos, 142 plantas de diferentes tamaños y fases de producción, 113 plantones y esquejes distribuidos en distintas zonas de germinación, propagación y crecimiento.

Además, se intervino resina, elaborada presuntamente a partir de las plantas de marihuana, 1.360 euros en efectivo fraccionado, una báscula, libretas con anotaciones relacionadas con la producción de marihuana y una pistola de aire comprimido.

En la actuación participaron agentes de la Guardia Civil del área de investigación, Grupo de Reserva y Seguridad nº 8 de Canarias, dos perros del servicio cinológico y patrullas de seguridad ciudadana. Los detenidos, junto a las diligencias instruidas y efectos intervenidos, han sido puestos a disposición judicial.