Dos detenidos tras la reyerta de Arrecife (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por la reyerta que se produjo en la calle Malagueña de Arrecife (Lanzarote) sobre la media mañana de este viernes, alrededor de las 11.40 horas, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Ambos detenidos sufrieron lesiones con armas blancas, presentando uno de ellos herida en el cuello y el otro cortes en los brazos, de tal forma que el afectado de carácter grave fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, si bien fue dado de alta.

Según especifica la policía, uno ha sido detenido por tentativa y el otro por lesiones, estando ambos en los calabozos de la Comisaría Local de Arrecife, mientras se investiga las causas de la reyerta.