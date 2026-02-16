Dos encapuchados entran en la vivienda de un hombre y lo agreden con arma blanca en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos encapuchados, de entre 40 y 50 años, han entrado en la noche del domingo, 15 de febrero, en la vivienda de un hombre, quien al intentar defenderse fue agredido con arma blanca en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos se han producido en el barrio de Madera y Corcho de la capital grancanaria, donde dos personas encapuchadas entraron en la vivienda de la víctima, a quien cogieron desprevenida, si bien al salir fuera del domicilio e intentar defenderse, el hombre fue agredido por arma blanca, según ha confirmado la Policía Nacional.

Sobre esta agresión en la vía pública alertaron los vecinos, por lo que al llegar los agentes al lugar encontraron que la víctima tenía heridas por arma blanca "a la altura del pecho, del brazo y de la pierna izquierda", por lo que los servicios sanitarios le trasladaron hasta el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.

Actualmente se desconoce el pronóstico del hombre, si bien matiza el cuerpo policial que "no es grave".

En cuanto a los presuntos agresores, indican que huyeron del lugar en un vehículo de color blanco con techo negro y no están identificados todavía.