Dos heridos de carácter moderado en un accidente entre un turismo y una moto a su paso por Güímar (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 25 años, y una mujer, de 20 años, han resultado heridos de carácter moderado en un accidente entre un turismo y una moto en la TF-1, en sentido sur, en el término municipal de Güímar (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente, en el que han resultado heridos los dos ocupantes de la moto, se ha producido a mediodía de este jueves y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que ambos presentaban traumatismos en miembros inferiores de carácter moderado, salvo complicaciones.

Seguidamente el hombre fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias, mientras que la joven fue evacuada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras que colaboraron con la limpieza de la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir el correspondiente atestado.