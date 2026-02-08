Dos heridos de carácter moderado tras una colisión entre un turismo y una moto a su paso por Teror (Gran Canaria)

Archivo - Sala del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 40 años, y una mujer, de 80 años, han resultado heridos de carácter moderado tras colisionar una moto y un turismo a su paso por Teror, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este sábado en el kilómetro 10 de la carretera GC-21, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre presentaba diversas contusiones de carácter moderado, al igual que la mujer de 80 años, por lo que ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Vithas Santa Catalina.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos de Carreteras, que despejaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.