Dos heridos de carácter moderado tras la colisión de sus turismos en la GC-75, a su paso por Moya (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos de carácter moderado en la colisión de dos coches en el punto kilométrico 5 de la GC-75, a su paso por el municipio de Moya (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 07.45 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que ambos presentaban lesiones de carácter moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancias al Hospital Perpetuo Socorro.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que aseguraron el vehículo accidente, y junto a personal del Servicio de Conservación de Carreteras limpiaron la calzada.

Asimismo agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local colaboraron con los servicios de emergencias e instruyeron el atestado correspondiente.