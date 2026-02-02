Dos heridos de carácter moderado al volcar su turismo en la GC-2, a su paso por Gáldar (Gran Canaria)

Archivo - 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 79 años, y una mujer, de 21 años, han resultado heridos de carácter moderado al volcar su turismo en la GC-2, en la zona de San Isidro, en Gáldar (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo y hasta la zona se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar comprobó que el hombre presentaba un traumatismo en extremidad superior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Por su parte, la mujer presentaba traumatismo en tórax de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Perpetuo Socorro.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Emergencias Gran Canaria, que aseguraron el vehículo, mientras que efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras, limpiaron la vía, y agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.