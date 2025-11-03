Dos heridos de diversa consideración tras volcar un turismo a su paso por Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 36 y 50 años, han resultado heridos de diversa consideración tras la salida de vía y posterior vuelco del turismo en el que viajaban por la carretera TF-66, a su paso por Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la madrugada de este lunes, sobre las 04.41 horas, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el hombre de 36 años presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado.

Asimismo asistió al hombre de 50 años que, inicialmente, presentaba policontusiones de carácter leve. Ambos heridos han sido trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, que limpiaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.