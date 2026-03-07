Dos heridos, uno de ellos grave, tras una caída en parapente en una playa de Adeje (Tenerife)

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras sufrir una caída en parapente en la playa de La Enramada, en el municipio de Adeje, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:20 horas de este viernes, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la caída de un parapente biplaza en una zona de rocas junto a la playa, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, un socorrista del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que uno de los afectados, una mujer, se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación, logrando recuperar su pulso.

Una vez allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a ambos afectados. La mujer, una vez estabilizada, fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Por su parte, el hombre, que presentaba lesiones de carácter moderado, fue evacuado al Hospital del Sur.