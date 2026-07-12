Dos heridos, uno de ellos de gravedad, tras una reyerta en un centro comercial de Morro Jable, en Fuerteventur

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

Se investigan aún las causas que motivaron un altercado que dejó dos personas heridas y un detenido que contaba con una requisitoria judicial en vigor

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 12 (EUROPA PRESS)

Dos hombres han resultado heridos este domingo, uno de ellos grave, tras producirse una reyerta en la avenida del Saladar, en Pájara (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 05:38 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que se producía una reyerta con arma blanca en un centro comercial ubicado en Morro Jable, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Los afectados, que presentaban heridas por arma blanca, fueron estabilizados en el centro de salud de la zona. Sin embargo, uno de ellos tuvo que ser trasladado en ambulancia medicalizada hasta la helisuperficie del Morro Jable y, desde allí, en helicóptero en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El otro afectado fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura.

La Guardia Civil aún trata de esclarecer las causas que motivaron la reyerta, por lo que continúan las diligencias oportunas. Según precisan fuentes de la Benemérita a Europa Press, en el altercado estarían involucrados tres hombres. A uno de ellos se le ha detenido al contar con una requisitoria judicial en vigor.