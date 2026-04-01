Dos heridos, uno de gravedad, tras la colisión de dos camiones en el Polígono Industrial de Güímar (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 53 y 58 años de edad, han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras la colisión de dos camiones en el Polígono industrial Valle de Güímar, en Arafo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:02 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Dos personas precisaban de asistencia sanitaria, y una de ellas se encontraba atrapada en el interior del vehículo, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, bomberos del Consorcio de Tenerife liberaron al atrapado y aseguraron la zona.

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a los dos afectados y estabilizó para su evacuación a un herido de carácter grave hasta el Hospital Universitario de Canarias, mientras que la otra persona rechazo su traslado sanitario.

Efectivos de la Policía Local regularon el tráfico y realizaron el atestado.