Dos heridos graves al salirse de la vía su turismo en Tinajo (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

Un hombre y una mujer han resultado heridas de carácter grave al salirse de la vía su vehículo en la calle Montaña Tenesar, en el municipio de Tinajo (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este miércoles y hasta el lugar se trasladó personal del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote que liberaron a una persona del interior del vehículo y aseguraron la zona.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al hombre y a la mujer que presentaban inicialmente politraumatismo de pronóstico grave, por lo que fueron trasladados en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico e instruyeron el atestado.