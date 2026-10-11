Dos heridos moderados al sufrir un accidente de tráfico con su motocicleta a su paso por Garachico (Tenerife)

112 Canarias - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 45 años, y una mujer, de 46 años, han resultado heridos de carácter moderados al sufrir un accidente de tráfico con su motocicleta en la carretera TF-42, a su paso por el municipio de Garachico (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 12.30 horas y hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, al igual que la mujer, por lo que fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Norte.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado correspondiente.