Dos hombres afectados tras declararse un incendio en un edificio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado afectados de carácter moderado tras declararse un incendio en un edificio ubicado en la Avenida Canarias, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 05.30 horas de este viernes y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble.

Asimismo el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó, una vez en el lugar, que ambos hombres presentaban quemaduras e intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo, por lo que fueron trasladados al Centro de Salud de El Doctoral.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que aseguraron la zona, colaboraron con el resto de recursos de emergencias en el dispositivo desplegado y realizaron las correspondientes diligencias.