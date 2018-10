Dos jóvenes doctoradas por el IAC y la ULL, propuestas para los Nature Research Awards

Publicado 30/07/2018 13:01:15 CET

Dos doctoradas por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de La Laguna (ULL) se encuentran entre las científicas propuestas para recibir este año el galardón que reconoce las trayectorias de investigadoras líderes y de quienes promueven el interés de las más jóvenes por las materias relacionadas con las Ciencias.

Mirjana Povic, cuyo principal campo de investigación es la formación y evolución de galaxias con núcleos activos, presentó su tesis 'The Study of the population of active galactic nuclei in deep surveys' en 2010, dirigida por la astrofísica Ana Mª Pérez García, entonces investigadora del IAC, y por Miguel Sánchez Portal, del telescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

Ahora trabaja en el Instituto Etíope de Ciencia y Tecnología Espaciales y colabora como investigadora asociada en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Povic ha sido seleccionada en la categoría de Inspiring Science Award, aunque habrá que esperar hasta finales de año para conocer a la ganadoras.

Lo mismo sucede con el Innovating Science Award, para el que ha sido nominada la astrofísica y comunicadora científica Marja Seidel por la iniciativa 'Cielo y Tierra', que tiene como objetivo empoderar a las niñas a través de actividades de investigación científica, centrándose en las zonas rurales.

Seidel, quien presentó su tesis 'An Integral View on Bar-Driven Secular Evolution and Its Influence on Bulges', dirigida por el investigador del IAC Jesús Falcón en 2015, trabaja desde mayo de 2018 en el Centro de Análisis y Procesamiento Infrarrojo (IPAC) de la NASA, en Pasadena.