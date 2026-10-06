Dos motoristas heridos moderados en accidentes de tráfico en La Laguna y en La Guancha, en la isla de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas han resultado heridos de carácter moderados en dos accidentes de tráfico ocurridos en la tarde de este lunes a su paso por los municipios de La Laguna y La Guancha, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El primero de los accidentes se produjo en la TF-2, en sentido subida, en las inmediaciones del parque comercial La Laguna, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, lugar hasta el que se trasladó el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertado de que se había producido la caída de un motorista.

Una vez en el lugar, el personal del SUC comprobó que el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.

Por su parte, el segundo accidente se produjo en la Travesía Los Celajes, en el municipio de La Guancha, donde una motorista de 22 años colisionó con un turismo.

Hasta el lugar se trasladó personal del SUC, que comprobó que la joven presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital del Norte.

En este caso, también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron el atestado, mientras que efectivos del servicio de carreteras despejaron la vía.