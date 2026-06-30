Las dos primeras guaguas de dos pisos de Tenerife empiezan a operar este miércoles

Guagua de dos pisos que empezará a realizar servicios de transporte público en las dos autopistas de la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras guaguas de dos pisos de la empresa pública Titsa comenzarán a operar este miércoles en Tenerife.

En esta primera fase se incorporarán al servicio dos unidades que irán destinadas a las líneas 110 (Santa Cruz-Costa Adeje) y 112 (Santa Cruz-Los Cristianos).

A estos vehículos se irán sumando de forma progresiva a partir de la próxima semana otras 11 guaguas de dos pisos, que operarán en la autopista del sur y también en el norte, donde cubrirán la línea 108 (Santa Cruz-Icod de los Vinos).

Para la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, estas 13 guaguas suponen "un salto sin precedentes en la capacidad de Titsa", al pasar de 59 a 85 butacas por viaje, gracias a la doble altura.

Concretamente se trata de un aumento del 44% que permitirá aportar dos millones de plazas más al año a las autopistas del norte y del sur.

La presidenta detalló que solo en 2025, "estas tres líneas, la 110, la 112 y también la 108, desplazaron a cuatro millones de pasajeros, con la incorporación de estos vehículos, se va a poder transportar hasta seis millones de pasajeros en estas rutas".

"Desde que llegamos al Cabildo hace tres años, una de nuestras prioridades era mejorar la movilidad en la isla de Tenerife. Hasta el día de hoy hemos incorporado 351 guaguas con una inversión muy importante de 125 millones de euros. Esto es fundamental porque nos ha permitido duplicar la oferta de transporte público en la isla", comentó.

Ahora, prosiguió, "toca el paso más importante, que cada vez más personas decidan dejar el coche en casa y apuesten por la guagua".

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, explicó que los vehículos han sido fabricados de forma artesanal para adaptarse a las características de Tenerife y a las necesidades del servicio.

Asimismo, destacó que incorporan "algunos de los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción más modernos y avanzados, con tecnologías que mejoran tanto la seguridad de los pasajeros como las condiciones de trabajo del personal conductor".

García incidió en que Titsa ha batido todos los récords, alcanzando en 2025 la cifra de pasaje más alta de su historia, con 87 millones de usuarios y usuarias.

"El objetivo es fomentar la cultura del transporte público y seguir propiciando ese cambio de hábitos. Animamos a todos los usuarios y usuarias a hacer esos traslados del día a día que son obligatorios, al trabajo, a la escuela, a la universidad en transporte público", destacó.

La entrada en servicio de las nuevas guaguas ha ido acompañada de un plan específico de formación dirigido al personal conductor e impartido por el equipo de Titsa.

FORMACIÓN DE 90 CONDUCTORES

Así, sesenta conductores y conductoras han completado ya esta capacitación, del total de 90 profesionales que la recibirán.

La consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla, remarcó que "para Titsa es un orgullo dar este paso, estas guaguas representan una mejora visible para la ciudadanía, pero también el trabajo de muchos equipos de la empresa como planificación, operaciones, mantenimiento, formación, ingeniería y personal técnico".

En esa línea comentó que "detrás de cada nueva guagua hay meses de trabajo para que el servicio funcione desde el primer día con todas las garantías".

Las guaguas de doble piso incorporan diferentes sistemas de seguridad activa y asistencia a la conducción.

Entre ellos, cuentan con un sistema de detección en ángulo muerto, que avisa al conductor o conductora si detecta la presencia de una bicicleta, peatón u otro elemento en una zona de riesgo, especialmente en el lateral derecho del vehículo.

También disponen de frenada automática de emergencia, que permite activar el sistema de frenado si el conductor o conductora no puede reaccionar a tiempo ante una situación de peligro.

Otro de los elementos incorporados es el sistema de aviso por abandono de carril.

En este caso, el asiento del conductor emite una vibración si el vehículo pisa las líneas de la vía, indicando si la desviación se produce hacia el lado derecho o izquierdo.

Además, los vehículos incorporan cámaras laterales tipo 'Mirror Cam', que sustituyen parte de la visión tradicional mediante espejos retrovisores convencionales.

Estas cámaras mejoran la visibilidad lateral, incluso de noche, y ayudan a controlar zonas especialmente sensibles durante los giros.

Cada vehículo contará también con cámaras de seguridad interiores, cuatro cámaras en la planta inferior y tres en la planta superior, para mejorar la supervisión del interior de la guagua.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Asimismo, estas nuevas unidades son las primeras de la flota de Titsa en incorporar el sistema Alcolock, un dispositivo de seguridad activa que impide el arranque del vehículo si el conductor da positivo en una prueba de alcoholemia realizada antes de iniciar el servicio.

Desde el Cabildo detallan que se trata de una tecnología orientada a reforzar la seguridad vial y cuya implantación será obligatoria conforme avance el desarrollo de la normativa.

La entrada en servicio de las guaguas de doble piso forma parte del proceso de renovación integral de la flota que impulsa el Cabildo de Tenerife.

No en vano, en apenas tres años se han incorporado 351 nuevas guaguas, situando a Titsa entre las flotas más modernas de España, con una antigüedad media cercana a los tres años.

La renovación continuará durante los próximos meses con la llegada de otras 57 guaguas antes de finalizar el año y de 25 nuevas unidades en 2027 destinadas a trayectos interurbanos.

Cinco de ellas serán también de doble piso, lo que permitirá elevar hasta 18 el número de estos vehículos circulando por las principales carreteras de Tenerife.

"Nuestro objetivo es fomentar la cultura del transporte público. Cada plaza de guagua es un vehículo que podemos quitar de la carretera. De ahí el trabajo que estamos realizando para que la red de transporte público de Tenerife sea cada vez más atractiva, cómoda y eficiente", comentó Dávila.

La inversión realizada por el Cabildo supera los 125 millones de euros y ha permitido reducir en más de un 7% las emisiones de la flota de Titsa.

Esta modernización coincide, además, con el mejor momento de la historia del transporte público insular, que superó los 87 millones de viajeros en el último año, el mayor registro de su historia, resalta la corporación.