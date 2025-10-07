Drago Canarias alerta de que el PRUG del Teide no frena el uso turístico y prioriza al visitante sobre el residente

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Drago Canarias alerta este martes de que la nueva normativa de protección del Teide --recogida en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide-- "no pone freno a su uso turístico" pese a ser el "principal generador de afecciones, favoreciendo por tanto al visitante en detrimento de la población canaria y tinerfeña".

Sobre la necesidad de establecer medidas de control, la portavoz nacional, Carmen Peña, comentó que están "totalmente a favor, al igual que los colectivos, pero no de esta manera" y comparó estas restricciones con las de "Masca o el Roque Nublo, que al final acaban expulsando a la población canaria de los propios espacios naturales".

Colectivos como los montañeros, los escaladores e incluso expertos medioambientales ya se han posicionado en contra del PRUG, una cuestión que para Peña "demuestra falta de consenso con la que se ha elaborado" y añadió que "por supuesto", su formación apoya sus reivindicaciones.

Por otro lado, actualmente el 88% de las personas que acceden al Parque Nacional del Teide, y que por tanto generan la mayor parte del impacto, son turistas, mientras que tan solo el 12% es población local.

Sin embargo, indicó, prohibiciones como la de acceder en coche a determinadas horas no atenderán a este criterio.

Según Carmen Peña, "las personas canarias estamos pagando las consecuencias de la masificación turística y a partir de ahora no podremos subir con el coche cuando queramos a ver las estrellas o la nieve, que son cosas que se hacen una vez al año".

Para el visitante, dijo, "no supondrá un problema reservar una plaza de aparcamiento o en una guagua, porque vienen con dinero y tiempo libre" y señaló que, sin embargo, "el canario o canaria que quiera improvisar una subida al Teide no podrá, y tendrá que pelearse por una plaza en una guagua o en los aparcamientos con los más de cinco millones de turistas anuales que recibe el Parque Nacional".

Por otro lado, destacó, "la nueva normativa tampoco actúa sobre el Parador de Las Cañadas ni el teleférico, que son las infraestructuras que mayor impacto generan, o sobre los coches de alquiler pero sí lo hacen sobre cuestiones cuyo impacto es anecdótico en comparación con los cinco millones de turistas anuales, como la práctica de deporte o la observación astronómica".

En este sentido, Peña recalcó que "no se explica la implementación de una normativa tan restrictiva con los canarios y canarias y a la vez tan laxa con el turismo" y destacó el hecho de que "las mismas administraciones que establecen limitaciones absurdas en el Plan Rector son las que después publicitan el Teide en las terminales de llegadas de los aeropuertos canarios, favoreciendo que cada vez más y más visitantes acudan al parque".

Igualmente, Peña recordó que "el propio Cabildo de Tenerife fue quien prohibió recientemente una manifestación en el Teide, a la vez que metía palas mecánicas para construir aparcamientos dentro del Parque Nacional".

Por eso, indicó, "no nos sorprende que la nueva normativa esté tan alejada de la realidad de nuestra isla".