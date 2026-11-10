Drago Canarias lleva ante el Constitucional las siglas de UPC

Archivo - Drago Canarias concurrirá a las elecciones del 29N, con Alberto Rodríguez encabezando la circunscripción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife - DRAGO CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Drago Canarias formalizó en la tarde de este lunes recursos de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional --bajo el artículo 49.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General-- con sendas peticiones de subsanación de los acuerdos de proclamación de las Juntas Electorales Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de la coalición 'Unidad del Pueblo Canario UPC' conformada por NC-BC, Podemos, IU y Sumar.

Esta acción constituye un "paso coherente" tras los recursos contencioso-electorales iniciados la pasada semana por "petición expresa" del partido Movimiento UPC, detalla la formación en una nota, que incide en que hay un "vulneración directa" del derecho fundamental a la participación política "limpia y sin distorsiones", tal y como recoge el artículo 23 de la Constitución Española.

El escrito de Drago Canarias apunta que la coalición es una "artimaña electoral desplegada por los partidos estatalistas y su socio útil en Canarias (NC-BC)" porque aparte de que hay "identidades pasadas" como la histórica Unión del Pueblo Canario, en el Registro de partidos políticos del Ministerio del Interior figura como formación activa Movimiento UPC.

Así, indica Drago que ante la "imposibilidad" de concurrir el 29N, su Secretaría General y el partido solicitaron "respaldo" para la defensa de sus derechos fundamentales de representación política e "impedir la expoliación de su espacio, derechos e identidad".

Igualmente ha aportado como "indicio revelador" las declaraciones públicas de portavoces de la confluencia donde han presumido de "resucitar las siglas UPC como un guiño y una marca histórica que la gente de los barrios va a recordar".

"No es una percepción de Drago Canarias, es un intento de engaño flagrante confesado por ellos mismos para adueñarse del capital simbólico de la izquierda soberanista canaria y también de unas siglas vigentes y legalmente constituidas: Movimiento UPC", apunta.

No obstante,Drago señala que los recursos de amparo no solicitan la exclusión ni la anulación de las listas de los candidatos de NC, Podemos, IU o Sumar, sino una "medida proporcionada" que pasa por la modificación de la denominación o la "supresión urgente" del acrónimo UPC.

Con todo, la formación reitera su "compromiso inquebrantable con el juego limpio, el pluralismo político real y la defensa de la soberanía y dignidad del pueblo canario frente a un intento flagrante de manipulación de la identidad política y del soberanismo progresista en Canarias".