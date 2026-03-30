La economía en El Hierro crece y se dinamiza, mientras persisten signos de debilidad en sector primario e industria

El presidente de Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife , Santiago Sesé, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, en la presentación del II Informe Anual de la Economía de la isla - CÁMARA DE COMERCIO

VALVERDE (EL HIERRO), 30 (EUROPA PRESS)

El Hierro consolidó en 2025 su senda de crecimiento, gracias al dinamismo empresarial y la evolución positiva del mercado laboral, aunque marcada por un clima de prudencia y la persistencia de desafíos estructurales. Sin embargo, el sector primario y la industria continuaron mostrando signos de debilidad en la isla.

Así lo han detallado este lunes el presidente de Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife , Santiago Sesé, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, han presentado este lunes el II Informe Anual de la Economía de la isla, correspondiente a la anualidad de 2025

"La economía de El Hierro ha avanzado, generando actividad y empleo en un contexto complejo", ha señalado el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, que ha detallado que "la isla registró niveles históricos de empleo, demostrando que tiene pulso económico, que hay actividad, que hay iniciativa y que hay oportunidades".

Sobre esta cuestión, Santiago Sesé señaló que "la conectividad, tanto aérea como marítima, sigue siendo una preocupación central para las empresas herreñas". Por ello, aseguró que la Cámara coincide con el Cabildo a la hora de defender la necesidad de buscar alternativas a la obsolescencia del puerto de Los Cristianos.

En referencia al aeropuerto, el presidente hizo hincapié en que debe gestionarse teniendo en cuenta que la conectividad aérea es un servicio público esencial, por lo que merece "dar unas condiciones distintas".

"El Hierro merece tener personal estable controlando su aeropuerto y que Aena garantice servicios esenciales que, en estos momentos, no están funcionado", ha aseverado.

DOBLE INSULARIDAD

Durante su intervención, Sesé hizo referencia a la importancia de implantar medidas que ayuden a compensar los efectos de la doble insularidad y a mejorar la competitividad de nuestras empresas, como la propuesta de ampliar la bonificación del IRPF para las islas menores e incorporar incentivos a la contratación.

Otro aspecto fundamental que abordó Santiago Sesé fue el elevado coste del combustible y sus consecuencias en el transporte, la producción y, en definitiva, en los precios. "Por eso, seguiremos reclamando medidas que ayuden a contener estos costes y a proteger tanto a las empresas como a los hogares", añadió.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, celebró los buenos datos y agradeció el trabajo de la Cámara de Comercio, señalando que "contar con datos rigurosos es fundamental para tomar decisiones acertadas".

Alpidio Armas alertó que la conectividad es uno de los grandes retos que afronta la isla, así como el problema de acceso a la vivienda, "que limita la llegada de población, mano de obra y el crecimiento económico".

SOBRE LOS DATOS

La economía de El Hierro experimentó un crecimiento continuo en 2025. El número de empresas inscritas en la Seguridad Social aumentó un 2,1%, hasta alcanzar las 345, en contraste con ligero retroceso a nivel regional.

En este sentido, la directora de la Cámara, Lola Pérez, indicó que "este crecimiento empresarial se apoya principalmente en sectores como la construcción, el comercio, el transporte y los servicios".

En paralelo, el empleo registrado alcanzó un máximo histórico con 3.380 puestos de trabajo, lo que supone un incremento anual del 5,3%. No obstante, la directora explicó que "el aumento de la población activa también ha provocado un incremento del desempleo, situando la tasa de paro en el 14,74%, por encima de la media regional".

Respecto a la demanda, la evolución fue desigual durante 2025. El consumo interno mostró signos de moderación, reflejados en la caída del 11,1% en la matriculación de turismos tras dos años de fuerte crecimiento.

El sector comercial, aunque incrementó su número de empresas un 3,7%, registró una caída del empleo del 7,8%, lo que apunta a un proceso de ajuste estructural. Frente a esta debilidad, destacó el incremento del tráfico de mercancías, que creció un 27,7% en transporte marítimo y un 20,5% en transporte aéreo.

SIGNOS DE RECUPERACIÓN

En el ámbito de la oferta, la economía herreña evidenció una dualidad sectorial. Así, la construcción fue el sector más dinámico, con un aumento del 46,7% en el número de empresas y un crecimiento del empleo del 17,2%.

El sector servicios mantuvo su papel central, con un crecimiento del empleo del 4,5%, mientras que el turismo consolidó su recuperación y se posiciona como uno de los principales motores económicos.

En 2025, el número de turistas alojados en hoteles aumentó un 2,5%, superando ampliamente los niveles previos a la pandemia, mientras que las pernoctaciones crecieron un 9,9% y la ocupación y tarifas registraron incrementos significativos. Destaca especialmente el crecimiento del turismo extranjero.

Sesé ha señalado, asimismo, que "el turismo y la construcción se consolidan como motores de la economía insular", aunque insistió en la necesidad de gestionar este crecimiento "con una visión a largo plazo".

Por el contrario, el sector primario y la industria continuaron mostrando signos de debilidad. Por ello, Sesé subrayó la necesidad de seguir avanzando en la diversificación económica y valoró infraestructuras como el futuro polígono industrial del Matorral en La Frontera, que será "un antes y un después para el futuro de El Hierro".

También, puso el foco en el impulso del sector vitivinícola, destacando el reconocimiento de los vinos herreños en mercados exigentes, el desarrollo de nuevos productos agroalimentarios o la promoción del talento local, como la moda. "Son señales de que existe margen para ampliar y fortalecer nuestra base productiva".

CONFIANZA EMPRESARIAL

En enero de 2026, la confianza empresarial descendió un 4,4%, reflejando un entorno de incertidumbre. Entre las principales limitaciones señaladas por las empresas destacan la debilidad de la demanda (56,3%), la escasez de mano de obra (43,8%) y el incremento de la competencia (40,6%).

En este sentido, Sesé afirmó que "el clima empresarial nos habla de prudencia. No de pesimismo, pero sí de incertidumbre", influida por factores como el aumento de costes, la presión sobre los precios y las dificultades derivadas de la doble insularidad.

Por ello, para consolidar el crecimiento económico en el tiempo será necesario reforzar la demanda interna, modernizar el tejido empresarial, impulsar la digitalización y mejorar la competitividad.

En este ámbito, Lola Pérez destacó la importancia de medidas como "el apoyo a pymes y autónomos, la mejora de la gestión, la digitalización y el acceso a financiación" como herramientas para reforzar el tejido empresarial.

La conectividad se sitúa como reto y un elemento estratégico para el desarrollo económico de la isla.

"El transporte y la conectividad no son solo una cuestión de movilidad, son una condición básica para reducir costes y facilitar la actividad económica", ha advertido Sesé, quien incidió en que el transporte aéreo "no es una opción más, sino un servicio público esencial".