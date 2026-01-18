La ecotasa del Teide, en Tenerife, para acceder a senderos se cobrará desde este lunes para no residentes en la isla

Archivo - Sendero 7 del Teide (Tenerife) - JUANJO VELÁZQUEZ, CEDIDA POR CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ecotasa del Teide, en la isla de Tenerife, para acceder a los senderos PNT 10 Telesforo Bravo y PNT 07 Montaña Blanca-La Rambleta se empezarán a cobrar desde este lunes, 19 de enero, para no residentes en la isla.

Así se ha informado desde el Cabildo de Tenerife, que señala que estos senderos contarná con tarifas públicas según el sendero, el día de la semana y el perfil de la persona usuaria; mientras que la gestión de las reservas continuará realizándose a través de la plataforma Tenerife ON.

Al respecto, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha indicado que la incorporación de esta ecotasa "responde a un compromiso claro" con la conservación del Parque Nacional del Teide, "garantizando al mismo tiempo que las personas residentes en Tenerife puedan seguir accediendo de forma gratuita", según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Dávila indicó que se trata de una "medida justa y equilibrada", apuntando que los residentes en el resto de Canarias "solo abonarán un precio simbólico" y esto permitirá "ordenar el acceso, proteger el entorno y asegurar la sostenibilidad" de uno de los mayores tesoros naturales.

Respecto al sendero PNT 10 Telesforo Bravo, se aplicarán precios en las franjas horarias comprendidas entre las 09.00 y las 17.00 horas. El acceso seguirá siendo gratuito para las personas residentes en Tenerife y para los menores de 14 años, mientras que las personas residentes en el resto de Canarias deberán abonar 6 euros, y el resto de personas usuarias, 15 euros.

Por su parte, el sendero PNT 07 Montaña Blanca-La Rambleta tendrá tarifas en la franja horaria entre las 09.00 y las 15.00 horas, que variarán en función del día. En días laborables, el acceso será gratuito para residentes en Tenerife, tendrá un coste de 3 euros para residentes en el resto de Canarias y de 6 euros para el resto de usuarios.

En este caso, en fines de semana y días festivos, las tarifas serán de 0 euros para residentes en Tenerife, 5 euros para residentes en el resto de las islas y 10 euros para el resto de visitantes.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, expuso que el nuevo sistema de tarifas y reservas "mejora la gestión de los senderos más sensibles" del Parque Nacional, "adaptando el acceso a la capacidad real del entorno".

Añadió que los recursos obtenidos se destinarán a reforzar la conservación, la seguridad y la calidad de la experiencia de las personas usuarias, "avanzando hacia un modelo más responsable y respetuoso con el Teide"

En el proceso de reserva será necesario disponer de una tarjeta de crédito o débito y facilitar los datos de todas las personas participantes. Las reservas confirmadas no podrán modificarse ni cancelarse, ni cambiar asistentes, fechas u horarios, y no serán reembolsables, salvo en casos de cierre del sendero por causas meteorológicas, otras circunstancias excepcionales o si el Teleférico del Teide no se encuentra operativo.

Tampoco se procederá a la devolución del importe cuando no se permita el acceso por no cumplir con el equipamiento mínimo obligatorio, que puede consultarse en la web de Tenerife ON.

El sistema de reservas se mantiene como hasta ahora en la plataforma Tenerife ON, aunque de forma temporal, las reservas solo podrán gestionarse a través de la web www.tenerifeon.es, no estando disponible esta opción en la aplicación móvil. Cada lunes a las 07.00 horas (hora canaria) se habilita una nueva semana de plazas, manteniéndose siempre un periodo de 28 días disponible para reserva. Para acceder al sistema es necesario estar registrado y validado en la plataforma.