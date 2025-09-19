La V edición del Anaga Biofest arranca este fin de semana para poner en valor la memoria viva y tradiciones del Macizo

La V edición del Anaga Biofest llega este fin de semana para poner en valor la memoria viva y tradiciones del Macizo - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del Anaga Biofest arranca este fin de semana con una programación fruto del trabajo participativo y colaborativo con colectivos vecinales de Anaga, como la AAVV de San José de Taborno, en su apuesta por la generación de vínculos con la comunidad. Con ella, se pondrá en valor la memoria viva del Macizo, sus saberes tradicionales y el compromiso con el cuidado y protección de un territorio singular.

La programación establecida para este fin de semana ofrece un abanico de actividades que combinan gastronomía, senderismo y naturaleza, según ha destacado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha defendido el carácter fundamental de este tipo de iniciativas, que colaboran en "mantener viva la tradición y la idiosincrasia" de un entorno único en Tenerife como es el Macizo de Anaga. "Vamos a seguir trabajando para proteger este espacio y para que este tipo de eventos enseñen de manera didáctica cómo cuidar nuestro entorno", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha asegurado que la edición de este año del Anaga Biofest será "muy especial", ya que se cumple el décimo aniversario de la declaración del Macizo de Anaga como Reserva de la Biosfera. De este modo, ha indicado, ello quedará reflejado en el programa con una veintena de actividades diferentes.

El director del Festival, Javier Tejera, ha destacado "nuestro objetivo va más allá de un trabajo puntual en las fechas señaladas, nos interesa especialmente seguir tejiendo una red colaborativa con los vecinos y vecinas de la zona para dar a conocer sus valores y su historia, en definitiva, todo el potencial que tiene y que creemos que debe ser cuidado y conocido".

DÍA DE LA PAPA BORRALLA

El Anaga Biofest se sumará, además, a la conmemoración de la décima edición del Día de la Papa Borralla, organizado por la AAVV de San José de Taborno con la colaboración del Cabildo, con una programación especial que gira en torno a este singular producto vinculado al Macizo de Anaga.

La propuesta arrancará con la organización de talleres de intercambio de semillas tradicionales, de semilleros con variedades típicas y de bombas de semillas locales, para los que se ha contado con la participación activa de la Fundación Santa Cruz Sostenible y de la Red Canaria Semillas. En concreto, se llevará a cabo la 'Ruta etnográfica de la Papa Borralla en el Caserío de Taborno', que ofrecerá un recorrido circular con visita a una finca ubicada en el entorno de Taborno para las características que hacen que esta variedad tenga un sabor diferenciado.

Se acompañará con la degustación de queso procedente de una explotación ganadera local. La propuesta culinaria vendrá de la mano del taller de cocina 'Borralla, raíz de Anaga' dinamizado por May Hernández de La Gangochera de Anaga, que en formato showcooking participativo. Un ambiente festivo que será amenizado por las Parrandas de Roque Negro y Malvasía de Taganana en la plaza Taborno, donde concluirán todas las rutas con una comida popular entre senderistas y vecinos/as para degustar una selección de platos con la papa borralla como principal protagonista.

El Anaga Biofest, organizado por Ecotouristing Ideas Regenerativas, cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que dirige Jéssica de León, a través de Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife, a través del Área de Medio Natural y de Turismo de Tenerife, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Tegueste, y la Fundación CajaCanarias.