El edificio principal del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) se ilumina este domingo para concienciar por el Alzheimer

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El edificio principal del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), a través de la Concejalía de Sanidad, se suma este domingo, 21 de septiembre, al Día Mundial del Alzheimer, iluminando el edificio principal --en El Cubillo-- de verde como símbolo de adhesión a esta lucha y para concienciar.

El objetivo de esta acción es el de "concienciar, visibilizar y movilizar" a la ciudadanía sobre esta enfermedad que "ataca en silencio a muchas" personas y familias, según ha informado el Ayuntamiento de Telde en nota de prensa.

El concejal de Sanidad, Janoa Anceaume, subrayó que el Alzheimer es una enfermedad "cruel que daña tanto a las personas que la padecen, como a sus seres queridos", por lo que apuntó que desde el Ayuntamiento de Telde quieren apoyar "todas" las iniciativas dedicadas a la investigación, concienciación y sensibilización de esta enfermedad.

"Las puertas del Consistorio están abiertas para todas aquellas personas que lo necesiten", concluyó.