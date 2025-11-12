Los edificios 'gemelos' de servicios esenciales de Tenerife y Gran Canaria albergarán más de 1.000 trabajadores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Matilde Asián (en el centro), en una visita a las obras del edificio de servicios esenciales en Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó este miércoles las obras del Edificio de Usos Esenciales de Santa Cruz de Tenerife, junto a la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, y subrayó que "es una infraestructura clave para garantizar la coordinación, la rapidez de respuesta y la protección de los canarios y canarias ante cualquier emergencia".

Tanto este edificio como el que se construye en Jinámar (Gran Canaria) tienen capacidad para unos 550 trabajadores.

Clavijo recordó que el Gobierno de Canarias "trabaja con rigor y responsabilidad para culminar una obra de alta complejidad técnica que situará a Canarias a la vanguardia en la gestión de emergencias y en la atención ciudadana".

Las obras del edificio, que contará con otra infraestructura espejo en Gran Canaria, comenzaron en febrero de 2024, con un plazo de ejecución inicial de dos años, y forman parte de un proyecto financiado con fondos FEDER del Programa Operativo 2021-2027.

No obstante, durante los primeros meses de desarrollo se detectaron cambios en las condiciones del terreno que afectaban al comportamiento estructural del edificio, lo que obligó a una paralización cautelar para recalcular la estructura y garantizar la máxima seguridad, recoge una nota del Gobierno.

En la parcela de Tenerife se localizó además un terreno suelto (talud) lo que hizo necesario ejecutar un sistema de micropilotaje para reforzar la estabilidad del suelo.

Con el fin de evitar perjuicios en el desarrollo del proyecto, el Gobierno canario aprobó en abril la continuidad provisional de las obras, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, mientras se tramitaba la aprobación definitiva del modificado.

El presupuesto vigente de adjudicación asciende a 79,6 millones de euros, con un incremento de 15,8 millones, distribuidos entre Tenerife (9,09 millones) y Gran Canaria (6,74 millones).

El edificio ubicado en Santa Cruz de Tenerife dispondrá de una superficie construida de 23.000 metros cuadrados, repartidos en dos sótanos, cuatro plantas y una cubierta donde se situará el helipuerto.

Su diseño ha previsto la capacidad de responder a situaciones excepcionales de índole sísmica o vulcanológica, así como a fenómenos meteorológicos adversos, garantizando la autonomía de funcionamiento durante siete días en caso de necesidad.

Los edificios están dimensionados para que en 2030 puedan trabajar 550 personas en cada uno de ellos, lo que "refuerza su papel como centro neurálgico del sistema de seguridad y emergencias de Canarias", señaló el presidente Clavijo.

Con esta infraestructura se consigue aglutinar en un mismo espacio todos los servicios de seguridad, emergencias y atención del Gobierno de Canarias, evitando su actual dispersión y mejorando la eficiencia y coordinación entre departamentos.

SEDE DEL 112, CENTROS DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN DE DATOS

Ambos edificios serán las sedes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2, del servicio Infosalud 061, de los centros de control de emergencias y seguridad, del teléfono de información de la Comunidad Autónoma 012, del Cibercentro, así como, de los servicios de teleasistencia social y los centros de protección de datos del Ejecutivo autonómico.

Tras la explicación del estado de las obras, la consejera Matilde Asián destacó "la importancia de una infraestructura de esta envergadura para el conjunto de la sociedad canaria, no solo por su diseño y tecnología, sino también por el trabajo coordinado de todo el equipo técnico y administrativo que lo hace posible".

El edificio de Jinámar, en el municipio de Telde, Gran Canaria, también en construcción, replicará exactamente el diseño y distribución del inmueble de Tenerife, con los mismos estándares de seguridad, sostenibilidad y capacidad tecnológica.

Al igual que su edificio espejo, contará con dos sótanos, cuatro plantas, helipuerto y autonomía de siete días, y albergará los mismos servicios esenciales del Gobierno de Canarias.

Ambas infraestructuras estarán interconectadas digitalmente para garantizar una operatividad conjunta y continua, de manera que cada una pueda respaldar a la otra en caso de contingencia o emergencia.