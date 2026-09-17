Educación celebra que Canarias esté "a la cabeza" en reducción de ratios a nivel nacional

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha resaltado este jueves que Canarias lidere la reducción de ratios en las aulas a nivel nacional, lo que ya supondría un avance "muy importante" en la mejora de la calidad educativa en las islas.

Así lo ha expuesto durante una comisión parlamentaria, y en respuesta a una pregunta sobre el balance del arranque del nuevo curso educativo 2026-2027, del diputado Javier Nieto (Vox), que a su vez ha trasladado al Ejecutivo las quejas de colectivos sociales ante las dificultades para conseguir plaza de 0 a 3 años, pese al balance positivo ofrecido por el departamento en inversión educativa.

Sobre ello, el consejero ha asegurado que en el ciclo de 0 a 3 años el Ejecutivo regional ha cumplido "con el hito" marcado por el Ministerio, incrementando el número de plazas ofertadas, facilitando el cumplimiento de objetivos marcados por Europa al Gobierno central.

"Se tienen que seguir abriendo más plazas, pero respecto a no conseguir plaza, todo el alumnado que ha solicitado plazas se ha matriculado. Se han cubierto todas las plazas. Es verdad que puede haber alumnado que se haya quedado fuera por falta de plazas en algún centro, pero lo que no podemos hacer es sobrerratio", ha aseverado.

REDUCCIÓN DE RATIOS

Asimismo, en materia de reducción de ratios, y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Francisco Linares (CC), que ha celebrado los avances registrados en la materia en la última legislatura, Suárez ha celebrado que Canarias se sitúe "a la cabeza" en España en cuanto a número de alumnos por aula, una bajada que ya supondría un avance "muy importante" en la calidad educativa.

Ha concretado, de este modo, que en Educación Infantil para 3 años se ha bajado el máximo de alumnos por aula de 18 a 16, así como a 18 y 20 en los 4 y 5 años de este periodo educativo, respectivamente.

En Educación Primaria, ha proseguido, el número máximo de 22 alumnos por aula, aplicado el pasado curso en el primer y segundo curso, se extenderá ahora al tercer y cuarto curso de Primaria.

Por su parte, en Educación Secundaria, tercero de la ESO pasará de un máximo de 30 alumnos a 25 alumnos por aula, sumándose a la cifra máxima alcanzada en los dos primeros cursos de esta etapa educativa.

ATENCIÓN ESPECÍFICA

El consejero ha destacado también el buen funcionamiento de la docencia compartida en paralelo con la estrategia emprendida para la reducción de las ratios. Así, si bien no todos los centros disponen de espacios para crear nuevas aulas, en favor de la bajada de ratio, se ha optado por facilitar la inclusión de docencia compartida.

Ha destacado que la finalidad es que la reducción tenga, asimismo, una "traducción real" en la atención recibida por el alumnado, así como en las condiciones de trabajo de los propios docentes. A ello se suman las medidas para la mejora de la atención educativa específica.

De este modo, en Educación Primaria y Secundaria, un alumno con necesidades educativas específicas computaría como dos plazas a efecto del cálculo de la ratio máxima por aula, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, según ha explicado el consejero.