Efectivos de emergencia trabajan en extinguir un incendio de rastrojos en un barranco de Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Efectivo del Consorcio de Bomberos de Tenerife en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de Tenerife trabajan en la extinción de un incendio de rastrojos producido en el barranco próximo a la calle Carpintero, en Santa Cruz de Tenerife.

Fuentes de la Policía Local capitalina precisan a los medios que la acción del viento provoca que el fuego se extienda con rapidez.

Por precaución y el humo existente en la zona, los agentes han procedido a cortar la circulación.