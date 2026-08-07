Efectivos de emergencia trabajan en extinguir un incendio de rastrojos en un barranco de Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Efectivo del Consorcio de Bomberos de Tenerife en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2
Archivo - Efectivo del Consorcio de Bomberos de Tenerife en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 - 1-1-2 CANARIAS - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: viernes, 7 agosto 2026 18:04
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de Tenerife trabajan en la extinción de un incendio de rastrojos producido en el barranco próximo a la calle Carpintero, en Santa Cruz de Tenerife.

Fuentes de la Policía Local capitalina precisan a los medios que la acción del viento provoca que el fuego se extienda con rapidez.

Por precaución y el humo existente en la zona, los agentes han procedido a cortar la circulación.

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