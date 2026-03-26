Efectivos insulares y de la UME continúan con los trabajos para restablecer la normalidad en Valle Gran Rey (La Gomera) - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Gomera, y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey han evaluado este jueves el impacto de la borrasca Therese en el municipio. Y mientras aún es pronto para cifrar el coste de reparación de daños en infraestructuras, continúan los trabajos de restablecimiento en varios puntos del municipio, como las cañadas de El Entullo y El Hornillo, con la participación de efectivos de la UME, personal del Cabildo y recursos municipales.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha señalado que la borrasca ha dejado lluvias muy intensas y numerosas incidencias en la isla, especialmente a partir del mediodía de ayer, lo que motivó la solicitud del nivel 2 de emergencia y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que trabajó junto a medios locales e insulares en la recuperación de la normalidad, según ha recogido la corporación insular en una nota de prensa.

Curbelo ha señalado que distintos puntos de Valle Gran Rey, como la Avenida Marítima, resultaron gravemente dañadas y obligaron a declarar la emergencia para su reacondicionamiento, al igual que otros puntos del municipio, como El Hornillo y La Playa.

También detalló daños en cañadas desbordadas, viviendas y accesos en distintas zonas, así como afecciones importantes en Alajeró, especialmente en las carreteras GM-1 y CV-11. Además, se ha precisado de la colaboración de la compañía naviera Fred. Olsen en el traslado de personas vía marítima y en el despliegue de la UME, así como los trabajos para restablecer accesos en núcleos como Erque y Erquito.

El presidente insular ha advertido que ya que se están evaluando los daños en coordinación con ayuntamientos. Así, ha informado que esta evaluación global de daños será trasladada al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España, planteando la necesidad de revisar el sistema de activación del nivel 2 para disponer de más medios.

Por su parte, el alcalde de Valle Gran Rey, Borja Barroso, ha indicado que el municipio ha sufrido graves daños en la desembocadura del barranco, donde el rompeolas y el firme han colapsado. En este contexto, ha informado que se trabaja para declarar la emergencia y acelerar una intervención compleja que requerirá coordinación entre Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, Estado, Costas y Cabildo.

Asimismo, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que ya se está actuando para garantizar la seguridad y que, aunque la Avenida Marítima permanece cerrada por inestabilidad, existen vías alternativas operativas. Y, además, continúan los trabajos de restablecimiento en varios puntos del municipio, como las cañadas de El Entullo y El Hornillo, con la participación de la UME, personal del Cabildo y recursos municipales.

Barroso ha valorado la colaboración institucional y precisado que, pese a la magnitud de los daños materiales, "no hay daños personales". Asímismo, ha dicho, no hay personas aisladas, aunque sí accesos a viviendas afectados, que están siendo atendidos.

RECURSOS AUTONÓMICOS

El viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos José Lorenzo, ha explicado que el primer paso dado ha sido priorizar la atención a la emergencia y la seguridad de las personas, "manteniendo activado el PEINCA para movilizar recursos autonómicos en coordinación con otras administraciones, especialmente en Valle Gran Rey y Alajeró, ambos municipios gravemente afectados.

Ha señalado que ha sido necesario realizar una evaluación detallada de los daños,"especialmente en infraestructuras complejas donde intervienen factores técnicos que deben estudiarse antes de actuar, lo que impide fijar plazos concretos para su solución.

Desde la activación del Plan de Emergencias Insular el pasado miércoles 18 de marzo, el Cabildo insular cuenta con la actuación de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado; Protección Civil, Ayuda en Emergencias Anaga (AEA), Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey y La Gomera, y Fundación SSG; junto al operativo de mantenimiento y conservación de carreteras, Tragsa, Cruz Roja, Unidad de Medio Ambiente y efectivos de las corporaciones locales, todos ellos coordinados desde el CECOPIN.

A ellos se suman, con la subida al nivel 2 de emergencia desde la tarde del miércoles 25 de marzo, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos y vehículos del Cuerpo General de la Policía Canaria, voluntarios y vehículos de Protección Civil, que el Ayuntamiento de Arona ha puesto a disposición del Cabildo de La Gomera, y efectivos los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF) y de la Asociación para el Desarrollo de Actuaciones de Emergencias (ADAE).